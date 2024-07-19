«Не надо трогать СВО»: кубанец извинился за «дискредитацию армии» после оскорблений женщины

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В станице Елизаветинской Краснодарского края работы на дороге стали причиной конфликта водителя и местной жительницы. Об это сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Мужчина серьезно оскорбил свою оппонентку с упоминанием Донбасса. Та в ответ потребовала не поднимать тему специальной военной операции.
Через некоторое время в интернете появился ролик, на котором водитель извинился за свои грубые слова. Он признал, что «дискредитировал ВС РФ и жителей Донбасса».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Наши ребята помогают в красных зонах, а вы…», — сказала женщина.
Через некоторое время в интернете появился ролик, на котором водитель извинился за свои грубые слова. Он признал, что «дискредитировал ВС РФ и жителей Донбасса».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова