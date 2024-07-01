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В Приморье без вести пропал мужчина, решивший справить нужду в море

01 июля 2024, 09:06
Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

В Приморье мужчина решил справить нужду в море и выпал за борт, кадры произошедшего публикует Telegram-канал NEWS.ru.
По информации СМИ, одновременно трагический и нелепый инцидент произошёл в Тернейском районе.
На кадрах видно, как неизвестный мужчина выходит из каюты, приближается к бортикам и начинает справлять нужду прямо в море. К несчастью, он не смог удержаться и свалился за борт.



Отмечается, что после случившегося мужчина пропал без вести, спасатели продолжают его поиски.

Ранее сотрудники ФСБ в Приморье задержали мужчину, который призывал к захвату действующей российской власти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приморский край
#море
#спасатели
Anadolu: Экипаж севшего в Анталье израильского самолёта отказался от дозаправки
01 июля 2024, 08:40

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

Сообщения израильских СМИ о том, что в Турции отказались дополнительно заправлять совершивший экстренную посадку израильский самолёт, не соответствуют действительности. Командир экипажа воздушного судна сам отказался от дозаправки.
Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатический источник. Самолёт израильской авиакомпании El Al, летевший из Варшавы, запросил срочную посадку после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо. Воздушному судну было дано разрешение на экстренную посадку в турецкой Анталье. Из гуманитарных соображений должна была состояться дозаправка самолёта топливом, однако командир воздушного судна отказался от неё и решил вылететь из аэропорта.

Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года. С мая того же года Анкара заявила о полном прекращении товарооборота с еврейским государством. Он будет возобновлён только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

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#авиасообщение
#авиакомпании
#турция
#израиль
#самолет
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Политик в Германии укусил участника протеста
01 июля 2024, 05:32

Фото: iStock/PeopleImages

Политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Хрди вступил в драку с протестующим, передает Bild.
Инцидент произошел в городе Эссен, где в минувшие выходные проходил съезд партии, ставший местом масштабных демонстраций. По словам немецкого политика, один из протестующих напал на него и несколько раз ударил. Упав на землю, Хрди схватил протестующего за ногу и укусил его.

«Кто-то ударил меня ногой сзади по икре, я упал, а затем на меня навалились три или четыре человека. Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу», – рассказал политик, комментируя произошедшее.

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#германия
#драка
#протесты
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Россиянина забили насмерть на глазах детей после отказа оплатить проезд по турбазе
Россиянина забили насмерть на глазах детей после отказа оплатить проезд
01 июля 2024, 04:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В Иркутской области мужчину забили до смерти за отказ платить за проезд на туристической базе, передает Redovka.
Жена брата погибшего Ирина рассказала изданию, что две семьи поехали на Братское водохранилище. Одна из женщин была беременна, у нее был ребенок, поэтому водитель решил поехать по другому, более удобному маршруту и вернуться через территорию базы отдыха.

Однако на контрольно-пропускном пункте его остановила охранница, потребовавшая оплатить проезд. Из-за провокации мужчина попытался проехать на своем автомобиле, протаранив шлагбаум. За ним последовали владелец базы, охранник и их сообщник. Догнав, водителя избили на глазах у его детей. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.

В ходе расследования был задержан только один человек. Позднее турбаза потребовала от семьи погибшего выплатить компенсацию за материальный ущерб от сломанного шлагбаума.

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#конфликт
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#охрана
#беременность
#туризм
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Силовики пришли к блогеру, организовавшему травлю врача в Дагестане из-за пациентки в никабе
Бывший вербовщик ИГИЛ* устроил травлю врача в Дагестане из-за никаба
01 июля 2024, 04:10

Фото: iStock/Dzurag

Глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике блогера Гаджимурада Атаева, начавшего травлю врача из-за просьбы в отношении пациентки снять никаб. Руководитель региона предупредил общественника о последствиях. Спустя время к Атаеву пришли силовики. Детали скандала с участием осужденного в связях с «Исламским государством»* гражданина читайте в материале «Радио 1».

Пациентка пожаловалась после отказа врача в проведении осмотра из-за слишком закрытой одежды


Пациентка клиники пожаловалась в социальных сетях, что врач медицинского учреждения Евгения Макеева отказала ей в осмотре из-за слишком закрытой одежды. На ситуацию отреагировал помощник депутата Буйнакска и блогер Гаджимурат Атаев, ранее осужденный в Германии за вербовку в ряды «Исламского государства»*. Отбыв двухлетний срок, он вернулся в Россию, сменил имя на Хаджимурад Ханов и приступил к общественной деятельности.

В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб
В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

Атаев связался с директором клиники, в которой работает Макеева, и потребовал разобраться в произошедшем. Под угрозами и давлением общественника врач записал видеоролик, в котором принесла извинения и объяснила, что не отказывала пациентке в проведении осмотра.

Глава Дагестана подверг общественника резкой критике


Глава республики Сергей Меликов выступил в защиту врача и подверг резкой критике блогера.

«Настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта», – написал он.

По мнению главы региона, Атаев не имел права оскорблять выполнявшую свой долг женщину.

«Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!» – пообещал Меликов, добавив, что общественника ожидают последствия.

Позже Атаев сообщил, что к нему домой приходили силовики, но он добровольно открывать дверь не собирается. Также он заявил, что в случае с врачом и девушкой в никабе он постарался «максимально ликвидировать конфликт».

По данным Baza, Атаев был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

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#врач
#дагестан
#блогер
#права
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Девять украинских БПЛА атаковали российский регион
Губернатор Богомаз: девять БПЛА ВСУ сбили над Брянской областью
01 июля 2024, 03:40

Фото: iStock/vadimrysev

Девять украинских беспилотников были сбиты над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что семь беспилотников самолетного типа были перехвачены над Трубчевским районом, еще два уничтожены над Карачевским районом. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативной службы.

В воскресенье, 30 июня, ряд беспилотников атаковал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). По данным издания Baza, атака началась в 2 часа ночи. Согласно сообщению, семь украинских беспилотников около часа кружили рядом с предприятием, один из них повредил гараж, а четыре других пытались повредить здание кислородной станции.

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#дрон
#бпла
#беспилотник
#александр богомаз
#брянская область
#губернатор
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В Париже радикалы начали разбивать витрины и поджигать баки после итогов выборов
В Париже радикалы из black bloc бьют витрины и поджигают баки
01 июля 2024, 03:00

Фото: iStock/Wirestock

Представители радикального движения black bloc начали разбивать окна кафе и поджигать мусорные баки в Париже после оглашения первых результатов парламентских выборов, передает РИА Новости.
Демонстрация началась на площади Республики в столице страны. Полицейские направили сотрудников в этот район. В течение нескольких часов демонстрация проходила мирно. Затем к демонстрации присоединились радикалы, которые начали запускать фейерверки и бить окна близлежащего кафе. Тогда полиция применила слезоточивый газ.

Ранее левые силы организовали большой митинг в Париже после того, как стали известны результаты парламентских выборов во Франции. Аналогичные демонстрации были организованы в Нанте, Лионе и других городах.

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#париж
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#парламент
#франция
#митинг
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В российском регионе объявили об опасности атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили об опасности атаки БПЛА
01 июля 2024, 02:11

Фото: istock/rancho_runner

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.
Местных жителей призвали быть бдительными.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Грайворонском городском округе. В селе Безымено несколько беспилотников разрушили три дома.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
#бпла
#беспилотник
#губернатор
#вячеслав гладков
#белгородская область
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КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японии
01 июля 2024, 00:40

Фото: iStock/bpawesome

КНДР запустила баллистическую ракету, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Неопознанный снаряд был выпущен в восточном направлении, в сторону Японского моря. В настоящее время Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пытается определить тип ракеты.

26 июня Главное управление ракетостроения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) сообщило об успешном испытании разделения и наведения разделяющейся головной части с блоком индивидуального наведения (РГЧ ИН) твердотопливной баллистической ракеты. В ходе испытания отделяемая боеголовка была точно наведена на три заданные координаты.

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#кндр
#япония
#южная корея
#ракета
#испытания
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В Севастополе охранник ТЦ выгнал людей во время воздушной тревоги из-за конца рабочего дня
В Севастополе охранник выгнал людей из ТЦ на фоне воздушной тревоги
30 июня 2024, 23:55

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Охранник торгового центра (ТЦ) «Московский» в Севастополе выгнал людей на улицу во время воздушной тревоги, передает Telegram-канал «Чп/Севастополь».
В это время в ТЦ укрывались взрослые и дети в возрасте от одного до двух лет. После этого мужчина начал запирать дверь на ключ.

По данным Telegram-канала Readovka, охранник заявил, что его рабочий день подошел к концу и он не планирует сидеть с людьми.

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#тц
#охрана
#воздушная тревога
#севастополь
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