В Приморье без вести пропал мужчина, решивший справить нужду в море

Фото: iStock/syahrir maulana
В Приморье мужчина решил справить нужду в море и выпал за борт, кадры произошедшего публикует Telegram-канал NEWS.ru.
По информации СМИ, одновременно трагический и нелепый инцидент произошёл в Тернейском районе.
На кадрах видно, как неизвестный мужчина выходит из каюты, приближается к бортикам и начинает справлять нужду прямо в море. К несчастью, он не смог удержаться и свалился за борт.
Отмечается, что после случившегося мужчина пропал без вести, спасатели продолжают его поиски.
Ранее сотрудники ФСБ в Приморье задержали мужчину, который призывал к захвату действующей российской власти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На кадрах видно, как неизвестный мужчина выходит из каюты, приближается к бортикам и начинает справлять нужду прямо в море. К несчастью, он не смог удержаться и свалился за борт.
Отмечается, что после случившегося мужчина пропал без вести, спасатели продолжают его поиски.
Ранее сотрудники ФСБ в Приморье задержали мужчину, который призывал к захвату действующей российской власти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева