Посудомойку из СК обвинили в участии в террористической организации

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В Москве арестовали женщину, работавшую посудомойкой в одном из подразделений Следственного комитета России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно данным следствия, женщина являлась активной участницей признанного террористическим движения «Артподготовка»*. Уточняется, что обвиняемая проходит психолого-психиатрическую судебную экспертизу, по результатам которой ей будет предъявлено обвинение.
Вместе с этой женщиной по делу проходят еще несколько человек. Об их участии в террористической организации сотрудники правоохранительных органов узнали от одного из активистов, который сотрудничает со следствием.
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*организация запрещена в России
Екатерина Коршунова