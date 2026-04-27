Ростовские ритуальщики используют имена умерших звёзд для рекламы на кладбище

27 апреля 2026, 16:44

Фото: Istock/Teka77

В Ростове обнаружили кладбище, где ритуальщики используют имена умерших знаменитостей для рекламы. Журналисты РЕН ТВ пообщались с родственниками звёзд и узнали их мнение.





На Северном кладбище Ростова-на-Дону появились таблички с именами Высоцкого, Никулина, Круга и принцессы Дианы. На самом деле они похоронены в других местах. Ритуальные агенты не спрашивали разрешения у родных.

«Человек за счёт фотографий не только деда, но и других знаменитых людей... С чего он взял, что имеет хоть какое-то моральное право с помощью этих выдающихся людей формировать себе клиентскую базу? Это как минимум неэтично», — заявил внук Юрия Никулина.