«Не первый случай»: В Петербурге неизвестный с битой искалечил двух женщин
В Санкт-Петербурге неизвестный с битой напал на двух женщин. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошёл в Невском районе на бульваре Красных Зорь. Две подруги вышли подышать воздухом и сели на скамейку во дворе. Рядом с ними находилась молодая пара. Внезапно из соседнего двора выбежал мужчина с битой и бросился к компании.
Одна из пострадавших рассказала, что сначала подумала, будто он пробегает мимо, но незнакомец ударил подруг. Им потребовалась помощь врачей. В больнице у одной из потерпевших врачи диагностировали перелом костей носа и множественные ушибы лица.
Женщины зафиксировали побои и написали заявление в полицию. Однако, по их словам, дебошира до сих пор не задержали. Позже выяснилось, что это не первый случай: тот же мужчина с битой уже нападал на другого человека. Правоохранители проводят проверку.
