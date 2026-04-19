Пожар в Малайзии оставил без крова 9 тыс. человек, сгорела почти тысяча домов
В Малайзии сильный пожар уничтожил около тысячи домов на сваях в деревне Сандакан. Без жилья остались более девяти тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Пожарно-спасательные службы получили сигнал о возгорании примерно в 1:32 по местному времени (20:30 мск 18 апреля). На тушение огня выехали 37 специалистов.
Начальник пожарно-спасательной службы округа объяснил, что сильный ветер и тесное расположение домов ускорили распространение огня. Условия отлива тоже затруднили доступ к открытому источнику воды для тушения.
Информации о пострадавших на текущий момент нет. В пожарной службе добавили, что опасность миновала: возгорание полностью потушили. Федеральное правительство координирует действия с местными властями, чтобы обеспечить пострадавших помощью и временным жильём.
