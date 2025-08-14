«Не поделили дорогу»: В Москве таксист нанёс ножевое ранение коллеге в ходе конфликта
Вечером 13 августа в Москве на Бутырской улице произошло жёсткое столкновение между двумя таксистами, которое переросло в драку с применением ножа. В результате 36-летний водитель получил тяжёлое ранение в грудь и был госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает «МК».
По предоставленным данным, инцидент случился около 18:00 возле дома №53к1. Водители автомобилей Lada и KIA не смогли разъехаться на одной полосе, что привело к аварии. После столкновения оба мужчины вышли из машин и начали выяснять отношения, перейдя на грубую брань.
В какой-то момент водитель автомобиля KIA отошёл к своей машине, достал нож и нанёс оппоненту удар в область сердца. После этого он скрылся с места происшествия. Свидетели сразу вызвали полицию и скорую помощь.
Пострадавшего экстренно прооперировали — врачи отмечают, что он чудом остался жив. Нападавшего задержали в тот же день благодаря записям с камер видеонаблюдения.
