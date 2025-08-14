«Не поделили дорогу»: В Москве таксист нанёс ножевое ранение коллеге в ходе конфликта

14 августа 2025, 18:15

На северо-востоке Москвы раненный коллегой таксист едва не погиб от ножевого ранения

Фото: Istock/Marc_Osborne

Вечером 13 августа в Москве на Бутырской улице произошло жёсткое столкновение между двумя таксистами, которое переросло в драку с применением ножа. В результате 36-летний водитель получил тяжёлое ранение в грудь и был госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщает «МК».