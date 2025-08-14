«Вся королевская рать»: Стокилограммовая женщина споткнулась и насмерть задавила мужа

14 августа 2025, 16:50

В Португалии мужчина погиб под весом собственной жены

Фото: Istock/PraewBlackWhile

В Португалии произошёл необычный и печальный случай — мужчина погиб после того, как на него случайно упала его супруга, весившая более 100 кг. Об этом сообщает издание Daily Star.