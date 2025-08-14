«Вся королевская рать»: Стокилограммовая женщина споткнулась и насмерть задавила мужа
В Португалии произошёл необычный и печальный случай — мужчина погиб после того, как на него случайно упала его супруга, весившая более 100 кг. Об этом сообщает издание Daily Star.
Инцидент случился в пригороде Порту. По данным полиции, женщина споткнулась, когда вставала с кровати, и рухнула на мужа, который в этот момент лежал на полу. После падения женщина оказалась зажата между кроватью и стеной, а её худощавый муж — под ней. Соседи, услышав крики, вызвали полицию.
Пятеро местных жителей попытались помочь и сдвинуть женщину, но к моменту прибытия спасателей мужчина уже был без сознания. Медики пытались его реанимировать, но спасти не смогли. Полиция квалифицировала происшествие как несчастный случай. Супруга погибшего не пострадала физически, но получила сильнейший психологический шок.
