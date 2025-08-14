«Счёт шёл на секунды»: Экзотическая змея напала на отдыхавшую в подмосковном парке девушку
В подмосковном парке кобра напала на девушку
В одном из парков Московской области произошёл инцидент с участием ядовитой кобры. Подробности сообщает департамент здравоохранения Москвы в своём Telegram-канале.
28-летняя москвичка получила укус в кисть руки, когда открыла сумку.
«Во время отдыха в подмосковном парке в рюкзак заползла змея: когда девушка открыла его, кобра выскочила, укусила её и скрылась в траве», — сказано в публикации.Девушку после случившегося в критическом состоянии доставили в токсикологический центр НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где ей сразу подключили аппарат искусственной вентиляции легких.
После стабилизации жизненно важных функций пациентку перевели в хирургическое отделение больницы им. Баумана — на месте укуса развился тяжёлый гнойно-некротический процесс, потребовавший срочного оперативного вмешательства. На данный момент жизни девушки ничего не угрожает.