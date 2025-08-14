В центре Москвы турист пытался силой отбить девушку у иностранца
На популярной туристической улице Москвы разыгралась драма с тяжелыми последствиями. Подробности сообщает «МВД Медиа».
Возле одного из ресторанов на Никольской улице 26-летний приезжий турист предпринял попытку познакомиться с девушкой, которая находилась в сопровождении 20-летнего иностранного студента. Это спровоцировало конфликт, который быстро перерос в драку.
В разгар ссоры турист ударил молодого человека в лицо. От сильного удара студент упал, ударился головой и получил серьёзные травмы. Медики диагностировали у него ушибы, переломы и оценили состояние как тяжелое.
Сотрудники полиции оперативно задержали нападавшего. Следственными органами возбуждено уголовное дело. На данный момент суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
