В центре Москвы турист пытался силой отбить девушку у иностранца

14 августа 2025, 17:33

В Москве на Никольской случился конфликт из-за девушки: турист жестоко избил иностранца

Фото: Istock/GrumpyLivesHere

На популярной туристической улице Москвы разыгралась драма с тяжелыми последствиями. Подробности сообщает «МВД Медиа».