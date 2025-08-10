В Петербурге задержали мигранта за групповой секс со школьницами
В Петербурге задержали мигранта за групповой секс с несколькими школьницами. Об этом пишет портал «Конкретно.ру».
Отмечается, что инцидент произошёл в конце мая в «приватной» комнате одного из кафе Всеволжского района Ленобласти. Однако правоохранители узнали о произошедшем лишь 7 августа и начали проверку в рамках уголовного дела по статье о половом сношении с двумя или более лицами, не достигшими 16-летнего возраста.
По данным АН «Оперативное прикрытие», мужчина совершал половые акты по очереди с двумя 15-летними школьницами.
9 августа правоохранители задержали 23-летнего подозреваемого в Петербурге. Им оказался уроженец недружественного закавказского государства. Он получил российское гражданство два года назад.
Читайте также: