В Петербурге задержали мигранта за групповой секс со школьницами

Фото: iStock/Vital Hil

В Петербурге задержали мигранта за групповой секс с несколькими школьницами. Об этом пишет портал «Конкретно.ру».



Отмечается, что инцидент произошёл в конце мая в «приватной» комнате одного из кафе Всеволжского района Ленобласти. Однако правоохранители узнали о произошедшем лишь 7 августа и начали проверку в рамках уголовного дела по статье о половом сношении с двумя или более лицами, не достигшими 16-летнего возраста.

По данным АН «Оперативное прикрытие», мужчина совершал половые акты по очереди с двумя 15-летними школьницами.

9 августа правоохранители задержали 23-летнего подозреваемого в Петербурге. Им оказался уроженец недружественного закавказского государства. Он получил российское гражданство два года назад.

Анастасия Чинкова

