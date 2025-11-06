Достижения.рф

Российские школьники подсели на «наркотический» орех

В России среди подростков распространилось употребление бетельного ореха
Фото: Istock/Suparna Hazra

В России подростки начали употреблять бетельный орех из Азии. Издание Baza сообщило об этой тенденции в своём Telegram-канале.



Бетельный орех, который также называют «бинлан», вызывает опьяняющий эффект. Несовершеннолетние покупают «лакомство» на маркетплейсах и в индийских магазинах. Стоимость продукта достигает тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что бетельный орех действует на нервную систему как нейростимулятор. Содержащееся в нём вещество ареколин вызывает жар и помутнение сознания. Власти Китая и Тайваня уже ввели ограничения на рекламу и продажу такого ореха. Это связано с ростом случаев заболеваний раком ротовой полости.

Ранее в подмосковном лесу нашли машину с грузом гашиша.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0