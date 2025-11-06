В российской школе ученика экстренно увезли в больницу после урока химии

06 ноября 2025, 13:30

Утечка брома в школе Удмуртии привела к госпитализации ученика

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Удмуртии школьник попал в больницу после разлива брома на уроке химии. Происшествие случилось в одной из школ региона. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Ижевск с огоньком».