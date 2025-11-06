В российской школе ученика экстренно увезли в больницу после урока химии
В Удмуртии школьник попал в больницу после разлива брома на уроке химии. Происшествие случилось в одной из школ региона. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Ижевск с огоньком».
Во время занятия в классе разлили жидкий бром. Это вещество отличается высокой токсичностью. После инцидента один из учеников почувствовал себя плохо. Медики госпитализировали подростка в медицинское учреждение. Точный характер полученных повреждений и текущее состояние ребёнка не раскрываются.
Руководство школы оперативно отреагировало на чрезвычайную ситуацию. После происшествия всю школу перевели на дистанционное обучение, чтобы избежать возможных рисков для здоровья других учащихся.
Специалисты напоминают, что бром и его пары могут вызывать сильные ожоги кожи и слизистых оболочек. Правила безопасности строго предписывают использовать средства индивидуальной защиты при любой работе с этим веществом.
