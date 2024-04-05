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Не пощадили трех детей и беременную женщину: в Приморье раскрыто убийство 90-х годов

Во Владивостоке спустя 30 лет раскрыли жестокое убийство многодетной семьи
05 апреля 2024, 06:18
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

Во Владивостоке раскрыли убийство семьи, которое произошло 30 лет назад. В 1994 году пять членов семьи Алатарцевых пропали без вести. Об этом сообщает Телеграм-канал «Следком Приморья».
Сообщается, что 56-летнего мужчину по имени Сергей Смагин задержали в Волгограде, а в Красноярском крае — 55-летнего Валерия Маркова. Они вместе проходили срочную военную службу на Камчатке и демобилизовались в 1990 году, после чего проживали во Владивостоке.

По версии следствия, преступники хотели завладеть квартирой на улице Никифорова, которую продавали Алатарцевы. Они втерлись в доверие к членам семьи переоформили жилье на подставное лицо.


После этого они убили 28-летнего мужчину, его 26-летнюю супругу, а также трех детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Тела они спрятали в районе Патрокла.

Затем убийцы обменяли квартиру на авто марки Toyota Surf, которое собирались продать в Новосибирске. Отмечается, что во время перегона автомобиль попал в аварию и был продан всего за 300 долларов.

Следствие считает, что обвиняемых должны заключить под стражу. В суд направлены соответствующие ходатайства.

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У границы между Ираном и Ираком заметили летящий светящийся объект
05 апреля 2024, 03:59

Фото: istock / WD Stuart

В небе около границы Ирана и Ирака замечен летящий светящийся объект. Кадры появились в соцсетях.
Отмечается, что видео стали распространяться на фоне обострения напряженности в регионе после авиаудара ВВС Израиля по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске.

«Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», — сообщает издание Jamaran.
Напомним, 1 апреля израильские Военно-воздушные силы ударили по зданию около посольства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, в результате атаки погибли шесть человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «исторический» саммит по атому провалился из-за отсутствия РФ и Ирана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Бастрыкин взялся за дело о нападении с ножом на губернатора Мурманской области
Бастрыкин взял под контроль в СК расследование нападения на губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 01:45

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование нападения на главу Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом информирует Телеграм-канал СКР.
«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», — сказано в сообщении.
Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации, состояние оценивается как тяжелое.

Ранее Слуцкий назвал нападение на губернатора Чибиса «вероломным актом». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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«Методы украинских неонацистов»: Слуцкий высказался о нападении на Чибиса
Слуцкий назвал нападение на губернатора Чибиса «вероломным актом»
05 апреля 2024, 01:23

Фото: сайт Кремля

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — подлый поступок, который касается всех россиян. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Телеграм-канале.
«Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса — подлый акт против всех граждан России. Глава региона проводил открытую встречу с местными жителями, и преступник напал на безоружного человека», — сказано в сообщении
Глава ЛДПР отметил, что независимо от мотивов нападения, агрессия в сторону представителей власти является угрозой для основ государственного строя и увеличивает разрыв между властью и обществом.

Помимо этого, Слуцкий добавил, что такими «методами террора действуют украинские неонацисты».

Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. Чибиса прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

Преступник задержан, следователи выясняют причины нападения.

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#леонид слуцкий
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Врачи оценили состояние губернатора Чибиса после ранения
Главврач: после операции состояние Чибиса тяжелое, он находится в реанимации
05 апреля 2024, 01:08

Фото: istock / sudok1

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом заявил главврач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев, передает ТАСС.
«Состояние тяжелое, он в реанимации. Ему очень сильно повезло, что не задета аорта. Дальше лечение будет проходить в реанимации, все остальные комментарии позже», — заявил Ширяев.
В Телеграм-канале оперштаба региона заявили, что операция окончена, она шла более часа.

Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к Чибису и ударил его ножом в живот. Преступник задержан. Следователи выясняют причины нападения.

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Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса
СКР: мурманские следователи выясняют причины атаки на губернатора Чибиса
05 апреля 2024, 00:33

Фото: сайт СК РФ

Мурманские следователи выясняют причины нападения на главу региона Андрея Чибиса. Об этом информирует Телеграм-канал Следственного комитета РФ.
«В Мурманске следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора региона. По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что во время пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также получил ранение.

Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. В настоящее время глава региона находится в операционной. По данным врачей, угрозы для жизни Чибиса нет.

Детали произошедшего устанавливаются.

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Стали известны подробности госпитализации губернатора Мурманской области
Губернатор Чибис был в сознании в момент госпитализации после нападения
04 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / Georgiy Datsenko

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на момент госпитализации после совершенного на него нападения находился в сознании. Об этом проинформировали РИА Новости, ссылаясь на пресс-службе главы региона.
«Врачи госпитализировали Андрея Владимировича сразу после нападения, он был в сознании, держался мужественно, пока находится в операционной», - сообщила собеседница агентства.
Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. После встречи с гражданами в Апатитах, на выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение в живот. В настоящее время глава находится в операционной.

Напавшего на Чибиса мужчину задержали, детали произошедшего уточняются.

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На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом
04 апреля 2024, 23:24

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершенно нападение. После встречи в Апатитах с гражданами некий мужчина подбежал к нему и ударил в живот ножом. Об этом информирует РБК, ссылаясь на пресс-службу главы региона.
«Он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили в пресс-службе губернатора.
Детали произошедшего уточняются. Отмечается, что мотивы нападавшего на данный момент неизвестны.

Сведенья также подтвердили в оперштабе Мурманской области, добавив, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее адвокат объяснил подачу нового заявления в СК после теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В машине племянника сенатора от Чечни нашли семь пистолетов и четыре автомата
РБК: огнестрельное оружие нашли в машине племянника сенатора Геремеева
04 апреля 2024, 21:56

Фото: iStock/Artfully79

Сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле племянника сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева огнестрельное оружие. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что за рулём остановленного 4 апреля автомобиля Mercedes-Benz S650 находился Иса Геремеев. В ходе досмотра багажника были обнаружены семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон.

Помощник депутата Госдумы Делимханова Татьяна Лазина уточнила, что племянник сенатора не был задержан.

По её словам, он попал в небольшую аварию. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС оказали необходимую помощь.

В настоящее время по факту обнаружения оружия проводится проверка.

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#оружие
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#чечня
#москва
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В Луховицах из-за паводка остаются подтопленными 12 участков дорог
04 апреля 2024, 21:13

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса борются с паводком в городском округе Луховицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, работы начались в последних числах марта, как только поднялся уровень воды в реке Оке и осложнилась обстановка на нескольких участках автодорог между населёнными пунктами.
«Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы контролируют паводковую обстановку на 12 участках дорог в Луховицах. Мониторинг уровня воды проводится дважды в день. Данные передают в штаб Мособлпожспаса для принятия решений. По состоянию на вечер 4 апреля перелив на участке Белоомут – Гольный Бугор составляет 3,8 м. Чуть ниже уровень на участке от Белоомута до Слемских Борок – 3,5 м, от Белоомута до Ловецких Борок – 3,25 м.», – рассказал замначальника территориального управления №11 Владимир Проскуряков.
По его словам, в Слемских Борках выставлен пожарный пост, где круглосуточно дежурят спасатели. Пожарные обеспечены всем необходимым для постоянного проживания, личный состав размещён в утеплённой палатке с отопительными приборами и микроволной печью, обеспечен продуктами.

Как отметил Проскуряков, в четверг осложнилась обстановка на участке Дединово – Любичи. Пришлось выставить в Любичах пожарный пост. Там также будут нести службу в круглосуточном режиме.

Населению на подтопленных территориях помогают работники Мособлпожспаса на двух автомобилях повышенной проходимости на базе КамАЗов. Один дежурит на правом берегу Оки, другой – на левом, у села Дединово.
«На автомобиле повышенной проходимости мы ездим по маршруту Дединово – Любичи – Гольный Бугор. Перевозим людей, доставляем продукты питания и медикаменты по заказам населения. Вчера заезжали в Лисьи Норы, вода там достигла предельных для машины значений. Сегодня уровень поднялся ещё на 20 см, и автомобиль туда уже не пройдёт», – сказал главный эксперт службы оперативного обеспечения Мособлпожспаса Антон Жуков.
Другая машина ведомства курсирует от Красной поймы до Дединова по расписанию движения рейсового автобуса, следующего от паромной переправы.

Как уточнил Проскуряков, вода в Оке продолжает прибывать, но уже не так интенсивно.

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