Не пощадили трех детей и беременную женщину: в Приморье раскрыто убийство 90-х годов

Фото: сайт СК РФ
Во Владивостоке раскрыли убийство семьи, которое произошло 30 лет назад. В 1994 году пять членов семьи Алатарцевых пропали без вести. Об этом сообщает Телеграм-канал «Следком Приморья».
Сообщается, что 56-летнего мужчину по имени Сергей Смагин задержали в Волгограде, а в Красноярском крае — 55-летнего Валерия Маркова. Они вместе проходили срочную военную службу на Камчатке и демобилизовались в 1990 году, после чего проживали во Владивостоке.
По версии следствия, преступники хотели завладеть квартирой на улице Никифорова, которую продавали Алатарцевы. Они втерлись в доверие к членам семьи переоформили жилье на подставное лицо.
После этого они убили 28-летнего мужчину, его 26-летнюю супругу, а также трех детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Тела они спрятали в районе Патрокла.
Затем убийцы обменяли квартиру на авто марки Toyota Surf, которое собирались продать в Новосибирске. Отмечается, что во время перегона автомобиль попал в аварию и был продан всего за 300 долларов.
Следствие считает, что обвиняемых должны заключить под стражу. В суд направлены соответствующие ходатайства.
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По версии следствия, преступники хотели завладеть квартирой на улице Никифорова, которую продавали Алатарцевы. Они втерлись в доверие к членам семьи переоформили жилье на подставное лицо.
Затем убийцы обменяли квартиру на авто марки Toyota Surf, которое собирались продать в Новосибирске. Отмечается, что во время перегона автомобиль попал в аварию и был продан всего за 300 долларов.
Следствие считает, что обвиняемых должны заключить под стражу. В суд направлены соответствующие ходатайства.
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Алина Юрчак