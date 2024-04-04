В Дагестане девочка случайно выстрелила в себя из винтовки

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
В Дагестане девочка-подросток случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В результате выстрела девочка 2009 года рождения получила касательное ранение головы. Она была экстренно госпитализирована, врачи оказывают ей помощь.
Прокуратура организовала проверку по данному инциденту.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований российского законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и об оружии.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области мальчик случайно выстрелил из пневматической винтовки в свою маму. Инцидент произошёл в музее, где ребёнок увидел оружие, из которого стреляли по фигуркам. Он хотел сфотографироваться с ним, но винтовка выстрелила. Мать доставили в больницу, её жизни ничего не угрожает.
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Прокуратура организовала проверку по данному инциденту.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области мальчик случайно выстрелил из пневматической винтовки в свою маму. Инцидент произошёл в музее, где ребёнок увидел оружие, из которого стреляли по фигуркам. Он хотел сфотографироваться с ним, но винтовка выстрелила. Мать доставили в больницу, её жизни ничего не угрожает.
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Анастасия Чинкова