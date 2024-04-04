В машине племянника сенатора от Чечни нашли семь пистолетов и четыре автомата

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Сотрудники ДПС обнаружили в автомобиле племянника сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева огнестрельное оружие. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что за рулём остановленного 4 апреля автомобиля Mercedes-Benz S650 находился Иса Геремеев. В ходе досмотра багажника были обнаружены семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон.
Помощник депутата Госдумы Делимханова Татьяна Лазина уточнила, что племянник сенатора не был задержан.
По её словам, он попал в небольшую аварию. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС оказали необходимую помощь.
В настоящее время по факту обнаружения оружия проводится проверка.
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Помощник депутата Госдумы Делимханова Татьяна Лазина уточнила, что племянник сенатора не был задержан.
В настоящее время по факту обнаружения оружия проводится проверка.
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Анастасия Чинкова