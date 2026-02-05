«Целительница» пришла в дом, увидела сглаз на ребёнке и выманила у семьи деньги
В кемеровском городе Ленинск-Кузнецкий суд отправил в колонию 55-летнюю мошенницу. Она похитила у семьи 1,6 миллиона рублей, представившись целительницей.
Как сообщает издание «Сiбдепо», в августе женщина пришла в дом и заявила, что видит на ребёнке сглаз. Родители поверили ей. Мошенница объяснила, что для обряда очищения ей нужны все наличные деньги и золотые украшения из дома.
Чтобы «очистить» их от негатива, семья отдала гражданке 200 тысяч рублей и несколько золотых изделий. «Целительница» пообещала провести многочасовой ритуал и попросила семью уйти. Когда родители не смогли дозвониться, они обратились в полицию.
Оперативники задержали жительницу посёлка Ижморский. Ранее её уже судили за наркопреступления. Полиция нашла часть украшений и вернула владельцам. Суд приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима. Она должна полностью возместить материальный ущерб.
