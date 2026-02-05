Пожар на ж/д станции в Тамбовской области полностью ликвидировали

05 февраля 2026, 18:55

Фото: istockphoto/Serjio74

Крупный пожар на железнодорожной станции в Тамбовской области полностью потушили. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.





Накануне стало известно, что на станции Кочетовка-2 под Мичуринском с рельсов сошёл состав с топливом. После схода несколько цистерн взорвались, а столб дыма видели за десятки километров. К тушению привлекли все силы местного подразделения МЧС.





«Пожар на железнодорожной станции в Тамбовской области полностью ликвидирован», — говорится в материале.