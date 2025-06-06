Не пустила пьяного домой: в Ростовской области мужчина почти двое суток избивал свою возлюбленную

06 июня 2025, 15:03

В Ростовской области мужчина избил и удерживал свою возлюбленную в машине

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

В Ростовской области мужчина практически двое суток избивал свою подругу и удерживал ее в автомобиле, так ак перед этим она не пустила его пьяного домой, сообщил Телеграм-канал Baza.