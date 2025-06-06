Не пустила пьяного домой: в Ростовской области мужчина почти двое суток избивал свою возлюбленную
В Ростовской области мужчина практически двое суток избивал свою подругу и удерживал ее в автомобиле, так ак перед этим она не пустила его пьяного домой, сообщил Телеграм-канал Baza.
38-летняя Марина и 39-летний Михаил находятся в отношениях уже три года и трудятся вместе: девушка продавцом, а мужчина работает грузчиком. При этом у Михаила есть законная супруга. Со слов Марины, мужчина всегда проявлял доброту и никогда не рукоприкладствовал.
В ночь на 26 мая Михаил явился домой в состоянии алкогольного опьянения, и девушка решила не пускать его в квартиру. На следующее утро мужчина заехал за ней примерно в восемь утра на своей «Ладе» и предложил отвезти на работу. Марина согласилась, не заподозрив подвоха.
Вместо того чтобы поехать в магазин, мужчина повел машину в тихую местность неподалеку от реки Миус. Там он удерживал Марину больше суток, избивал и доказывал, что она ошиблась, не пустив его домой. Только в три часа ночи 29 мая девушка смогла сбежать из автомобиля и пешком дошла до дома, а утром написала заявление в полицию и сняла побои. Врачи зафиксировали на ее теле как минимум 89 ссадин, синяков и кровоподтеков. На Михаила возбудили уголовное дело.
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