06 июня 2025, 13:58

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В Хабаровском крае в ДТП с автобусом пострадали 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача краевой клинической больницы имени О.В. Владимирцева Александра Калашникова.





По его словам, тяжелых случаев нет: всех доставили в больницу с ушибами, растяжениями и черепно-мозговыми травмами.

«Семерых детей госпитализировали в нашу больницу, 14 — в детскую краевую больницу, одна женщина отпущена на амбулаторное лечение», — уточнил медик.