В Хабаровском крае в ДТП с автобусом пострадали 22 человека

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В Хабаровском крае в ДТП с автобусом пострадали 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача краевой клинической больницы имени О.В. Владимирцева Александра Калашникова.



По его словам, тяжелых случаев нет: всех доставили в больницу с ушибами, растяжениями и черепно-мозговыми травмами.

«Семерых детей госпитализировали в нашу больницу, 14 — в детскую краевую больницу, одна женщина отпущена на амбулаторное лечение», — уточнил медик.
Ранее в управлении ГИБДД сообщали, что среди пострадавших оказались педагог и воспитатель группы продленного дня, а также 12 детей в возрасте от 8 до 12 лет.

По данным агентства, авария произошла на улице Молодежной в селе Воронежское-2. Автобус с детьми опрокинулся по дороге в зоосад «Пиамурский».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Лидия Пономарева

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