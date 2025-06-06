В Хабаровском крае в ДТП с автобусом пострадали 22 человека
В Хабаровском крае в ДТП с автобусом пострадали 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача краевой клинической больницы имени О.В. Владимирцева Александра Калашникова.
По его словам, тяжелых случаев нет: всех доставили в больницу с ушибами, растяжениями и черепно-мозговыми травмами.
«Семерых детей госпитализировали в нашу больницу, 14 — в детскую краевую больницу, одна женщина отпущена на амбулаторное лечение», — уточнил медик.Ранее в управлении ГИБДД сообщали, что среди пострадавших оказались педагог и воспитатель группы продленного дня, а также 12 детей в возрасте от 8 до 12 лет.
По данным агентства, авария произошла на улице Молодежной в селе Воронежское-2. Автобус с детьми опрокинулся по дороге в зоосад «Пиамурский».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».