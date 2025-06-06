В Зеленограде обнаружили подозрительные рюкзаки с проводами
В Зеленограде обнаружили два подозрительных рюкзака с проводами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что подозрительную находку обнаружили в подъезде дома на Георгиевском проспекте. Рюкзаки стояли около мусоропровода, в который был воткнул нож. Рядом разбросаны деньги.
В настоящее время на место обнаружения подозрительных предметов направляются специалисты.
Ранее в этот день сообщалось, что в районе Кунцево обнаружили два автомобиля с подозрительными устройствами на днище. В результате проверки Kia Optima сапёры извлекли и обезвредили взрывное устройство. Под вторым автомобилем BMW X6 лежит, по предварительной версии, GPS-трекер. Устройство было примагничено к бензобаку.
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