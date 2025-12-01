В Москве такси едва не полыхнуло после «прилёта» болта от грузовика
В Москве болт от грузовика пробил бензобак такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл утром на Каширском шоссе. Болт от проезжавшего грузовика на полном ходу отлетел и пробил топливный бак легкового автомобиля. Водитель такси вызвал сотрудников МЧС. Пожарные оперативно прибыли на место. Им удалось предотвратить возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщается, что из-под днища автомобиля стремительно вытек весь бензин, который образовал на асфальте большую лужу. Огнеборцы в этот момент находились рядом, чтобы смыть топливо с проезжей части.
Ранее в Новой Москве на улице взорвалась легковая машина.
