Достижения.рф

В Москве такси едва не полыхнуло после «прилёта» болта от грузовика

В Москве на Каширском шоссе болт от проезжавшего грузовика пробил бензобак такси
Фото: Istock/ViktoriiaNovokhatska

В Москве болт от грузовика пробил бензобак такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Инцидент произошёл утром на Каширском шоссе. Болт от проезжавшего грузовика на полном ходу отлетел и пробил топливный бак легкового автомобиля. Водитель такси вызвал сотрудников МЧС. Пожарные оперативно прибыли на место. Им удалось предотвратить возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Сообщается, что из-под днища автомобиля стремительно вытек весь бензин, который образовал на асфальте большую лужу. Огнеборцы в этот момент находились рядом, чтобы смыть топливо с проезжей части.

Ранее в Новой Москве на улице взорвалась легковая машина.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0