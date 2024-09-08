«Не смирился с разводом»: в Подмосковье гендиректор стройфирмы перерезал горло бывшей жене

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В Подмосковье гендиректор стройфирмы ворвался домой к бывшей жене, перерезал ей горло, а после сжег ее машину. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. 47-летний бизнесмен не смог смириться с разводом и до убийства долгое время преследовал экс-супругу, указано в материале.
Издание отмечает, все произошло в деревне Афанасовке Наро-Фоминского района, когда бизнесмен ворвался домой к женщине, загнал ее в спальню и дважды ударил ее ножом в сонную артерию и грудь, а после — сжег автомобиль бывшей.
Сообщается, что полицию вызвали соседи, когда увидели пожар и лай алабая из дома. Сотрудникам удалось задержать нападавшего.
По данным канала, пара была в браке пять лет, а после развода в этом году мужчина начал преследовать бывшую жену, подглядывать за ней по камерам и сильно пить.
Также отмечается, что у погибшей остался пятилетний сын, который в момент трагедии находился в гостях у бабушки. Пенсионерка не решилась сразу рассказать внуку о случившемся, сказав, что мама уехала в долгое путешествие.
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Сообщается, что полицию вызвали соседи, когда увидели пожар и лай алабая из дома. Сотрудникам удалось задержать нападавшего.
По данным канала, пара была в браке пять лет, а после развода в этом году мужчина начал преследовать бывшую жену, подглядывать за ней по камерам и сильно пить.
Также отмечается, что у погибшей остался пятилетний сын, который в момент трагедии находился в гостях у бабушки. Пенсионерка не решилась сразу рассказать внуку о случившемся, сказав, что мама уехала в долгое путешествие.
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Данил Пономарев