В связи с массовой дракой в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой драки в поселке Афипский Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных местной прокуратуры.
Дело заведено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Инцидент был выявлен вечером в субботу, 7 сентября. В драке, начавшейся возле местного Дома культуры, приняли участие около 60 человек. Причиной столкновения стало избиение парня и девушки группой неизвестных лиц в этом месте накануне.
Позже была опубликована видеозапись инцидента.
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Инцидент был выявлен вечером в субботу, 7 сентября. В драке, начавшейся возле местного Дома культуры, приняли участие около 60 человек. Причиной столкновения стало избиение парня и девушки группой неизвестных лиц в этом месте накануне.
Позже была опубликована видеозапись инцидента.
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Александр Климов