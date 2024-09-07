Бастрыкину доложат о ситуации с похищением двухлетнего мальчика в Абакане

Фото: сайт Кремля
О ситуации с похищением двухлетнего мальчика в Абакане доложат главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, проинформировали в ведомственной пресс-службе. Председатель СК уже дал соответствующее распоряжение.
Как пояснила пресс-служба, в минувшую пятницу, 6 сентября, дети из ясельной группы гуляли на территории детского садика, когда туда прошел мужчина.
Как сообщалось ранее, в детском лагере в Свердловской области произошла вспышка пневмонии. Госпитализированы 15 детей, чьи родители обратились в прокуратуру.
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«Один из воспитанников — двухлетний мальчик — подбежал к мужчине, тот взял его на руки и похитил с территории детского сада», — прокомментировали в СК.
Как сообщалось ранее, в детском лагере в Свердловской области произошла вспышка пневмонии. Госпитализированы 15 детей, чьи родители обратились в прокуратуру.
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Никита Кротов