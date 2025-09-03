«Не стоит»: Маньяк-импотент зарезал официантку в кафе в отместку за свой недуг
В одном из кафе Новокузнецка произошёл трагический инцидент со смертельным исходом. По данным Telegram-канала «SHOT», неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников заведения.
Сообщается, что посетитель провёл в кафе «Гриль №1» на улице Филиппова около часа. После чего перепрыгнул через стойку администратора, схватил два кухонных ножа и нанёс смертельные ранения сотруднице по имени Екатерина. Нападавший и потерпевшая не были знакомы.
После этого злоумышленник попытался напасть на ещё двух сотрудников кафе, но им удалось спастись бегством. Затем мужчина начал крушить оборудование и мебель в помещении. Очевидцы сообщают, что во время нападения он выкрикивал странные фразы о проблемах со здоровьем, в частности, о том, что у него «удалены все органы» и есть проблемы с потенцией. Нападавшего задержали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
