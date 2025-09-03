«Не стоит»: Маньяк-импотент зарезал официантку в кафе в отместку за свой недуг

03 сентября 2025, 13:44

В новокузнецком кафе посетитель зарезал официантку, крича о своей импотенции

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В одном из кафе Новокузнецка произошёл трагический инцидент со смертельным исходом. По данным Telegram-канала «SHOT», неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников заведения.