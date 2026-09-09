ДТП с электробусом произошло на западе Москвы

09 сентября 2026, 11:57

Электробус и две машины столкнулись на Мичуринском проспекте в Москве

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и электробуса. Об этом сообщается 9 сентября.