ДТП с электробусом произошло на западе Москвы
Электробус и две машины столкнулись на Мичуринском проспекте в Москве
На западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и электробуса. Об этом сообщается 9 сентября.
Как стало известно Агентству городских новостей «Москва», инцидент зафиксировали на Мичуринском проспекте у дома 80. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили два человека.
В настоящее время на месте событий дежурят оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее водитель вылетел на встречную полосу и устроил смертельное ДТП в Орске. Подробности — в нашем материале.
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