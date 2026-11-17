17 ноября 2026, 05:42

AP: в США случаи в кори выявили у 13 нерождённых младенцев

Фото: iStock/Natalia Kuzina

С начала 2025 года по сентябрь 2026‑го в США зарегистрировали 13 случаев врождённой кори. За этот же период инфекцию диагностировали у 112 беременных женщин; при этом подавляющее большинство из них не имели прививки от заболевания, пишет AP.