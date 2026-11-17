«Не видели уже 30 лет»: в США выявили массовые случаи кори у нерождённых младенцев
С начала 2025 года по сентябрь 2026‑го в США зарегистрировали 13 случаев врождённой кори. За этот же период инфекцию диагностировали у 112 беременных женщин; при этом подавляющее большинство из них не имели прививки от заболевания, пишет AP.
Специалисты отмечают, что рост заболеваемости напрямую связан с падением охвата вакцинацией. Так, в 2025–2026 учебном году вакцину от кори, паротита и краснухи получили 92,4% детей, посещающих дошкольные учреждения. При этом для сдерживания вспышек болезни необходимый уровень иммунизации должен достигать примерно 95%.
Доктор Американской академии педиатрии Адам Ратнер подчеркнул серьёзность ситуации. По его словам, сейчас в стране наблюдается уровень заболеваемости корью, невиданный на протяжении последних 30 лет. Эксперт также отметил, что при эффективном контроле над инфекцией случаи врождённой кори практически не встречаются.
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