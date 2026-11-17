17 ноября 2026, 05:34

Фото: iStock/uzhursky

Во время визита в Перу папа римский Лев XIV получил удар в лицо чётками в Лиме, когда приветствовал верующих из папамобиля перед заключительной мессой. Об этом проинформировала радиостанция RPP.