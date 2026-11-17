Неизвестный бросил чётки в папу римского во время его визита в Перу
Во время визита в Перу папа римский Лев XIV получил удар в лицо чётками в Лиме, когда приветствовал верующих из папамобиля перед заключительной мессой. Об этом проинформировала радиостанция RPP.
Согласно публикации, происшествие случилось в понедельник на территории авиабазы Лас‑Пальмас в районе Сурко. В тот момент Лев XIV следовал к главному алтарю. На кадрах с места событий заметно, что после удара понтифик на мгновение поднёс руку к лицу, но почти сразу возобновил приветствие собравшихся.
Инцидент не привёл к сбоям — движение папского кортежа и проведение богослужения прошли в штатном режиме. По предварительной информации, понтифик не получил травм.
Читайте также: