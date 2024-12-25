В Госдуме прокомментировали крушение самолета в Актау

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Россия окажет помощь выжившим при крушении самолета в казахстанском Актау, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что Россия своих не бросает и поможет семьям, которых коснулась трагедия.
«Годы, предшествующие сегодняшним событиям, показали, что из самых сложных ситуаций МИД наших граждан выручает, помогает. Даже в годы пандемии, когда были закрыты все аэропорты, когда было практически невозможно привезти россиян на родину, делали перевозку спецбортами», — пояснила парламентарий в беседе с NEWS.ru.Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.
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Данил Пономарев