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В Госдуме прокомментировали крушение самолета в Актау

Депутат Бессараб: Россия окажет помощь выжившим при крушении самолета в Актау
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Россия окажет помощь выжившим при крушении самолета в казахстанском Актау, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что Россия своих не бросает и поможет семьям, которых коснулась трагедия.


«Годы, предшествующие сегодняшним событиям, показали, что из самых сложных ситуаций МИД наших граждан выручает, помогает. Даже в годы пандемии, когда были закрыты все аэропорты, когда было практически невозможно привезти россиян на родину, делали перевозку спецбортами», — пояснила парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

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При крушении самолета в Актау погибли семь россиян
Минтранс Казахстана: 9 россиян выжили, 7 погибли при крушении самолета под Актау
25 декабря 2024, 19:56

Фото: iStock/Diy13

При крушении самолета Embraer 190 в казахстанском Актау погибли семь россиян, девять выжили. Об этом на брифинге сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
Всего на борту находились 16 граждан Российской Федерации. Министр добавил, что трое из пяти членов экипажа самолета остались в живых.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

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#казахстан
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Красную площадь обследуют после сообщения о взрыве пиротехники
Громкий звук на Красной площади назвали взрывом петарды
25 декабря 2024, 19:16

Фото: iStock/Olga Nazarova

На Красной площади в Москве произошел взрыв пиротехники. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По предварительной информации, очевидцы услышали звук взрыва в районе катка. Согласно их словам, на месте был виден дым.

В настоящее время ярмарку и территорию у ГУМ-катка обследуют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Химках взорвали салют в почтовом отделении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Названо число погибших при крушении самолета в Казахстане
Tengrinews: при падении лайнера в Актау погибли 38 человек
25 декабря 2024, 19:15

Фото: istockphoto/Diy13

Падение самолета в Актау унесло жизни 38 человек, передает казахстанское агентство Tengrinews, ссылаясь на республиканского вице-премьера Каната Бозумбаева, возглавляющего спецкомиссию по расследованию трагедии.
«Двадцать девять человек в больнице, среди них два ребенка. Одиннадцать человек в стабильно тяжелом состоянии. Состояние остальных — средней тяжести. <...> Личность одной из пострадавших пока не установлена, она без сознания», — прокомментировал чиновник.

Он добавил, что для опознания будет проведена отдельная процедура, поскольку тела погибших обгорели.

Крушение Embraer 190, выполнявшего рейс Баку — Грозный, произошло утром в среду, 25 декабря. Пилоты успели сообщить о происходящем перед гибелью, а также увели воздушное судно от жилой застройки во избежание жертв.

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#новости
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В Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста
СК: в Петербурге обнаружены останки убитого 20 лет назад журналиста Максимова
25 декабря 2024, 19:07

Фото: iStock/Fedorovekb

В Санкт-Петербурге обнаружены останки журналиста Максима Максимова, убитого в 2004 году экс-сотрудником милиции Михаилом Смирновым. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным ведомства, в течение нескольких дней велась работа по поиску места захоронения Максимова. В результате удалось обнаружить останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела.

Уточняется, что сам бывший правоохранитель указал следователям место, где закопал тело, но поиски были осложнены тем, что за 20 лет серьезно изменился ландшафт. В СК заключили, что для подтверждения личности погибшего и причины его смерти будут назначены соответствующие экспертизы.

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Кубань из-за разлива мазута может потерять не один курортный сезон
25 декабря 2024, 18:50

Фото: iStock/Zuka83

Туристический сектор Краснодарского края может утратить возможность использования курортов минимум на один сезон. Об этом сообщил председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян. Его слова приводит ТАСС.
«Это гибель экосистем, это огромные неприятности для людей, которые там живут. Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране. Едва ли не одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон», — заявил Данилов-Данильян.

По самым оптимистичным прогнозам, уже с весны ситуация наладится, однако эксперт отметил, что данные предположения крайне сомнительны. Он напомнил, что после ЧП 2007 года на восстановление экосистем было потрачено 15 лет.

В водах Керченского пролива 15 декабря произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 членов экипажа, и «Волгонефть 239» с 14 моряками.

К сожалению, последствия оказались катастрофическими: произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и, по предварительным данным, в воды моря попало около 3,7 тысячи тонн опасных веществ. Это происшествие ставит под угрозу не только морскую экосистему, но и жизнь людей.

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Брак с русским парнем обернулся адом для молодой невесты: на что пошла армянская семья из-за выбора родной дочери
25 декабря 2024, 18:40

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Драма развернулась в городе Новосибирск в 2023 году и продолжается по сей день. 25-летняя Марина и 23-летний Роман тайно от родителей девушки поженились в мае 2024 года. После этого в жизни молодожёнов начался ад. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Большая любовь


Фото: iStock/ChristinLola

Молодые люди познакомились летом 2023 года на пункте выдачи одного из маркетплейсов. Марина пришла забирать заказ и увидела там Романа.

«Я в такое и не верю, чтобы после одного взгляда можно было влюбиться, думала, что это невозможно, но это произошло», — поделилась с KP.RU Марина.

Дальнейшее общение было определено случаем. При следующем посещении девушкой пункта выдачи, пошел сильный дождь и ей пришлось задержаться. Завязался разговор, а потом уже и отношения.

После того, как родители Мерины узнали о русском парне своей дочери, сразу высказали свое «против».

«Мы не смогли получить благословение от них, поэтому решили пожениться в тайне. Она имеет полное право по всем российским законам делать выбор сама», — сказал KP.RU муж девушки Роман.

После свадьбы — ад


Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Молодые люди в тайне расписались в мае 2024 года. Когда родители Марины об этом узнали они были просто в бешенстве и молодоженам пришлось на время уезжать в другой огород.

Тогда родственники пошли на хитрость и сделали вид, что приняли мужа Марины. Пара вернулась в Новосибирск и начала пробывать налаживать отношения с семьей, но все стало еще хуже. При первом же выдавшемся случае, девушку закрыли в доме.

Обезумевшие родители заставляли Марину отказаться от своего супруга, морили голодом и обещали отвезти в далекий армянский аул и там выдать да первого встречного.

Попытки побега

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Роман придумал план по освобождению своей жены из плена при помощи курьера. Марина тогда смогла выбежать из квартиры, но мать догнала ее и, схватив за волосы, затащила обратно.

«Все это слышали соседи, но они мне сказали, что не будут лезть в нашу историю, потому что не хотят проблем с полицией. Я хваталась за дверь, не хотела отпускать ее и мама укусила меня за руку, чтобы я отпустила», — рассказала девушка.

После того, как Марина оказалась снова в квартире, мать избила ее бильярдным кием. На мольбы отпустить девушку к мужу никто не обращал внимание.

Вторую попытку по освобождению супруги Роман уже предпринимал с сотрудниками правоохранительных органов. Родители сначала и сотрудникам полиции не хотели открывать дверь, но по под страхом наказания сдались и девушке удалось освободиться.

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Преследование продолжается


Спустя пару месяцев после побега, родственники нашли влюбленных на природе. Истрия могла плохо закончиться, если бы Роман вовремя не заметил приближающуюся машину. К молодоженам ехали за расправой три амбала и мать девушки.

«Благо муж заметил вовремя. Он заблокировал двери. Начали отъезжать, но они добежали до машины, начали бить по ней. На такой скорости уезжали мы оттуда. На той дороге максимум можно на скорости 30 километров ехать, потому что она в ужасном состоянии. А мы ехали все 120»,— делится с корреспондентами Марина.
Сейчас молодые люди вынуждены скрываться от семьи тиранов.


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Azerbaijan Airlines временно приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу
25 декабря 2024, 18:37

Фото: iStock/Sitikka

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно остановила приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до выяснения причин крушения самолета в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.
«Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку — Грозный — Баку и Баку — Махачкала — Баку приостановлено до завершения расследования», — говорится в сообщении.

При этом остальные полеты осуществляются штатно.

Сейчас в сети расходится видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета, которые похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва боеприпаса с поражающими элементами.

По данным Telegram-канала «Воевода вещает», что по данному видео можно утверждать, что это взрыв произошел не внутри самолета. Отметины похожи на те, которые оставляет ЗРК. Утром 25 декабря сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Грозный.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета стало столкновение со стаей птиц. Также выжившие пассажиры сообщают, что на борту прогремело два хлопка.

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Причиной крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море стал теракт
25 декабря 2024, 17:48

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Причиной крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море стала террористическая атака. Так считает владелец судна, группа компаний «Оборонлогистика», передает РИА Новости.
«"Оборонлогистика" полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно «Урса Майор», принадлежащее компании. По показаниям членов экипажа судна 23 декабря 2024 года в 13.50 произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части», — говорится в сообщении.

После этого судно наклонилось на правый борт, а в судовые помещения хлынула вода.

23 декабря произошло крушение российского торгового судна Ursa Major в международных водах между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия, Испания) и городом Оран (Алжир). Оно перевозило уникальные портальные краны грузоподъёмностью 350 тонн, которые используются для работы с негабаритными грузами. Эти краны необходимы на Дальнем Востоке для увеличившегося грузооборота с Юго-Восточной Азией.

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«Летел и ждал свою смерть»: выживший в авиакатастрофе раскрыл подробности падения самолета
Выживший при авиакатастрофе в Казахстане рассказал о падении самолета
25 декабря 2024, 17:16

Фото: iStock/andreart

Один из выживших в катастрофе «Эмбраер 190» «Азербайджанских авиалиний», 36-летний гражданин России Заур Мамедов, раскрыл подробности авиакатастрофы. Его слова приводит Baza.
По данным издания, Мамедов летал в Баку на похороны отца. Он рассказал, что самолёт попал в аварийную ситуацию, а после летел еще два часа. Сразу после падения самолета он смог уведомить о ЧС свою девушку и сообщить, что жив.

«Да, Бог спас, если честно. Блин, я часа два, наверное, не помню уже, часа два летел и ждал своей смерти», — рассказал Мамедов.

Он также рассказал, что в самолете произошло два хлопка, после чего пассажиры запаниковали. Далее паника утихла, всем объяснили, как действовать при приземлении.

Сейчас мужчина находится в больнице с другими выжившими. С ним работает психолог.

Мамедов сидел в хвостовой части самолета. Ранее сообщалось, что большинство выживших летели именно в хвосте воздушного судна. Те, кто сидел в середине, погибли внутри, сидящих в передней части самолета выкинуло из салона при ударе самолета о землю.

В самолете находилось 67 человек, в том числе ​пять членов экипажа. Выжили 32 человека, из них — 10 россиян. Оба пилота погибли.

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