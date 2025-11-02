Достижения.рф

«Не знала о запрете»: Россиянка заплатила штраф за оккультные статуэтки

В Волгограде вынесли штраф за продажу товаров, связанных с сатанизмом*
В Волгограде суд оштрафовал владелицу магазина хендмейд-изделий за продажу товаров для оккультных обрядов. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».



Суд установил, что 47-летняя местная жительница Любовь Р. демонстрировала экстремистскую символику. Женщина самостоятельно изготавливает свечи и статуэтки. Правоохранительные органы потребовали запретить её товары из-за названий — «подсвечник алтарь со свечами», «карманный бес идол истукан» и других.

В судебном решении указано, что эти изделия предназначены для «совершения оккультных обрядов и ритуалов, охваченных идеологией сатанизма*». На заседании рукодельница признала вину и пояснила, что не знала о запрете такой символики в стране. Суд назначил ей штраф в размере 1 тысячи рублей.

После суда женщина изменила название своего магазина, убрав из него имя Люцифера. Новое название магазина — «Добрый уровень».

