«Не знала о запрете»: Россиянка заплатила штраф за оккультные статуэтки
В Волгограде суд оштрафовал владелицу магазина хендмейд-изделий за продажу товаров для оккультных обрядов. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Суд установил, что 47-летняя местная жительница Любовь Р. демонстрировала экстремистскую символику. Женщина самостоятельно изготавливает свечи и статуэтки. Правоохранительные органы потребовали запретить её товары из-за названий — «подсвечник алтарь со свечами», «карманный бес идол истукан» и других.
В судебном решении указано, что эти изделия предназначены для «совершения оккультных обрядов и ритуалов, охваченных идеологией сатанизма*». На заседании рукодельница признала вину и пояснила, что не знала о запрете такой символики в стране. Суд назначил ей штраф в размере 1 тысячи рублей.
После суда женщина изменила название своего магазина, убрав из него имя Люцифера. Новое название магазина — «Добрый уровень».
Читайте также: