«Не знала о запрете»: Россиянка заплатила штраф за оккультные статуэтки

02 ноября 2025, 11:54

В Волгограде вынесли штраф за продажу товаров, связанных с сатанизмом*

Фото: Istock/lady_in_red13

В Волгограде суд оштрафовал владелицу магазина хендмейд-изделий за продажу товаров для оккультных обрядов. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».