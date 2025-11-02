В Карелии школьник зверски избил и осквернил мальчика-инвалида на глазах у матери
В Карелии правоохранительные органы расследуют инцидент с участием подростков. По информации следствия, пьяный 15-летний юноша пригласил своего знакомого-инвалида к себе домой. После возникшего спора хозяин квартиры начал зверски избивать гостя. Об этом сообщает «Фактор».
Пострадавший из-за состояния здоровья не мог защититься. Мать подростка вошла в комнату во время конфликта, однако не стала его останавливать. Женщину в большей степени беспокоил беспорядок в помещении, а не сам факт агрессии.
Нападавший спокойно продолжил свои действия, а после помочился на лежащего юношу. Все свои действия агрессор снимал на камеру. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении. Полиция проводит проверку в отношении несовершеннолетнего и его матери.
Представители семьи жертвы заявили, что добиваются широкой огласки этого случая. Они опасаются, что мать предполагаемого виновника может взять на себя ответственность за произошедшее.
