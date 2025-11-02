В Карелии школьник зверски избил и осквернил мальчика-инвалида на глазах у матери

02 ноября 2025, 11:17

В Карелии подросток предстанет перед судом за избиение и унижение сверстника

Фото: Istock/gorodenkoff

В Карелии правоохранительные органы расследуют инцидент с участием подростков. По информации следствия, пьяный 15-летний юноша пригласил своего знакомого-инвалида к себе домой. После возникшего спора хозяин квартиры начал зверски избивать гостя. Об этом сообщает «Фактор».