«Красота в 700 тысяч»: Пластическая операция для юной россиянки обернулась кошмаром
22-летняя россиянка обвинила пластического хирурга в халатности. После операции у девушки развились боль, воспаление и гнойные выделения. Теперь ей требуется новая операция для исправления последствий. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Перед вмешательством анализы девушки показали воспаление, но врач настоял на процедуре. В послеоперационный период у пациентки усилились боли, появился свищ и гнойные процессы. Лечение не улучшило её состояние.
Другой врач диагностировал мастит. Девушке срочно удалили имплантаты в той же клинике. Хирурги обнаружили обширные гнойные поражения и устойчивую к антибиотикам инфекцию. Сейчас у россиянки образовались рубцы на молочных железах, и она нуждается в реконструктивной операции стоимостью 700 тысяч рублей.
