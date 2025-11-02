«Красота в 700 тысяч»: Пластическая операция для юной россиянки обернулась кошмаром

02 ноября 2025, 11:30

Пациентка заявила о халатности пластического хирурга после осложнений с имплантами

Фото: Istock/YakobchukOlena

22-летняя россиянка обвинила пластического хирурга в халатности. После операции у девушки развились боль, воспаление и гнойные выделения. Теперь ей требуется новая операция для исправления последствий. Подробности приводит Telegram-канал Baza.