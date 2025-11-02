В Ленинградской области на пожаре погибли мужчина и двое детей, 9 и 13 лет

02 ноября 2025, 11:24

Фото: Прокуратура Ленинградской области

В деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области 2 ноября произошёл пожар в жилом доме. Три человека погибли. Региональный Следственный комитет сообщает, что среди погибших — мужчина 40 лет и двое детей 13 и 9 лет.