В Ленинградской области на пожаре погибли мужчина и двое детей, 9 и 13 лет
В деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области 2 ноября произошёл пожар в жилом доме. Три человека погибли. Региональный Следственный комитет сообщает, что среди погибших — мужчина 40 лет и двое детей 13 и 9 лет.
После того как спасатели ликвидировали возгорание, они обнаружили тела погибших с ожогами. На место происшествия сразу выехали руководители следственного отдела, сотрудники полиции и МЧС.
Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. Они проводят все необходимые мероприятия, опрашивают свидетелей и выясняют полную информацию о погибших.
Для определения причин трагедии специалисты назначили судебно-медицинскую и пожаротехническую экспертизы. Работа на месте пожара продолжается.
Ранее сообщалось о трагическом пожаре в квартире Зеленограда.
Читайте также: