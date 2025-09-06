Сотрудницу ГБУ «Жилищник» подозревают в финансировании террористов
Экс‑диспетчера ГБУ «Жилищник по району Зюзино» Татьяну Шувалову задержали по подозрению в финансировании запрещённой в России организации с целью совершения терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По данным следствия, при перечислении средств Шувалова знала, что деньги пойдут на обеспечение незаконной деятельности и на совершение ими преступлений террористической направленности. Задержание произошло при попытке покинуть территорию РФ. В настоящее время Шувалова содержится в СИЗО, ей предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Отмечается, что до её задержания супруг и сын уехали из России.
Отметим также, что 29 июля Второй Западный окружной военный суд признал 40‑летнюю Нурзат Купревич* виновной в содействии террористической деятельности через её финансирование и приговорил к 10 годам лишения свободы.
По данным прокуратуры РФ, Купревич* разделяла взгляды радикального ислама и сознательно совершила четыре безналичных перевода на общую сумму 6,8 тыс. рублей в пользу членов запрещённых международных организаций.
*Внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
