Сотрудницу ГБУ «Жилищник» подозревают в финансировании террористов

06 сентября 2025, 19:10

Бывшую сотрудницу ГБУ «Жилищник» Шувалову задержали за финансирование терроризма

Фото: istockphoto/Dzurag

Экс‑диспетчера ГБУ «Жилищник по району Зюзино» Татьяну Шувалову задержали по подозрению в финансировании запрещённой в России организации с целью совершения терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.