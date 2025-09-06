В московском метро неадекват трогал школьниц за ягодицы и пытался их облизнуть
В московском метро мужчина приставал к школьницам, пытаясь их облизнуть и трогая за ягодицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошёл на «Чкаловской». Незнакомец встал на эскалаторе рядом с двумя 16-летними девушками. Сначала он отобрал у них напиток, а потом начал лапать. Также он пытался облизать шокированных подростков.
В итоге девушкам удалось отбиться от него и уехать, однако мужчина продолжил приставать уже к другим женщинам в вагоне поезда.
Помочь школьницам вызвалась прохожая Мария, которая узнала у них подробности произошедшего и вызвала полицию.
Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, о чём он сам невнятно сообщил подросткам.
Читайте также: