В московском метро неадекват трогал школьниц за ягодицы и пытался их облизнуть

Фото: iStock/demaerre

В московском метро мужчина приставал к школьницам, пытаясь их облизнуть и трогая за ягодицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



Инцидент произошёл на «Чкаловской». Незнакомец встал на эскалаторе рядом с двумя 16-летними девушками. Сначала он отобрал у них напиток, а потом начал лапать. Также он пытался облизать шокированных подростков.

В итоге девушкам удалось отбиться от него и уехать, однако мужчина продолжил приставать уже к другим женщинам в вагоне поезда.

Помочь школьницам вызвалась прохожая Мария, которая узнала у них подробности произошедшего и вызвала полицию.

Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, о чём он сам невнятно сообщил подросткам.

Анастасия Чинкова

