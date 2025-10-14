Новые жертвы фотографа Бородулина рассказывают о домогательствах на «кастингах»
СК проверит фотографа Бородулина после жалоб на сексуальные домогательства
После публикации «Базы» об обвинениях в домогательствах фотографа Александра Бородулина Следственный комитет Москвы начал проверку. В редакцию издания продолжают обращаться новые люди, которые сообщают о подобных инцидентах. Подробности сообщает Telegram-канал Baza
Одна из женщин сообщила, что несколько лет назад посетила кастинг в агентстве «AVA Group» в квартире у метро «Сухаревская». Первая встреча прошла стандартно: скауты пообщались с ней и попросили заполнить анкету.
Позже её пригласили на встречу с «главным продюсером» Александром Бородулиным. После короткого разговора фотограф предложил ей съёмку в белье. В процессе работа вышла за профессиональные рамки.
«Он сделал пару снимков и начал меня гладить по ягодицам, по груди. Потом предложил интим, а когда я отказалась, сказал: «Давай ротиком», — рассказала потерпевшая.Девушка сообщила, что в тот момент испытала панику. Она быстро оделась, собрала свои вещи и ушла. Мысль обратиться в полицию тогда ей даже не пришла.