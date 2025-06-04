Неадекват устроил стрельбу у торгового центра в Москве
Утром 4 июня неизвестный человек начал стрелять возле торгово-развлекательного центра «Щёлковский» в Москве из травматического пистолета, сообщает 360.ru.
Оперативно приехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нападавшего.
Вход в ТЦ огорожен. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов уточняют все обстоятельства произошедшего. Мотивы стрелявшего выясняются.
Ранее сообщалось о стрельбе в посёлке Переделкино, где подростки расстреляли из пневматического пистолета шестиклассника. В результате выстрелов 12-летний ребёнок получил три ранения — пули попали в шею и задели артерию.
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