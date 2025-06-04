В российском городе подросток изнасиловал шестиклассницу в подъезде
В городе Пушкин, входящем в состав Санкт-Петербурга, было совершено нападение на несовершеннолетнюю девочку. Насилие над шестиклассницей произошло в подъезде многоквартирного дома.
Поздно вечером 2 июня в отдел полиции обратилась мать школьницы. Женщина сообщила, что ее 13-летнюю дочь изнасиловали. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что преступление случилось прямо в парадной дома, где живет шестиклассница. При осмотре пострадавшей врачи выявили ушибы наружных половых органов.
Известно, что над ребёнком надругался знакомый девочки — воспитанник школы-интерната из Павловска, который уже состоит на учете в полиции и в психоневрологическом диспансере. Совершив преступление, подросток скрылся.
Полиция изъяла запись с камер видеонаблюдения и уже разыскивает подростка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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