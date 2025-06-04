В российском городе подросток изнасиловал шестиклассницу в подъезде

04 июня 2025, 11:47

В городе Пушкин ученик школы-интерната надругался над школьницей

Фото: Istock/tanyss

В городе Пушкин, входящем в состав Санкт-Петербурга, было совершено нападение на несовершеннолетнюю девочку. Насилие над шестиклассницей произошло в подъезде многоквартирного дома.