Пассажиры задыхались на борту самолета в Европе

12 августа 2025, 18:43

NewsFlare: на борту самолета компании KLM Royal Dutch Airlines произошел пожар

Фото: istockphoto/Elijah-Lovkoff

Пассажирам рейса KL792 из Сан‑Паулу в Амстердам пришлось прикрывать носы полотенцами из‑за задымления в салоне, сообщает NewsFlare со ссылкой на очевидца.