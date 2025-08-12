Пассажиры задыхались на борту самолета в Европе
Пассажирам рейса KL792 из Сан‑Паулу в Амстердам пришлось прикрывать носы полотенцами из‑за задымления в салоне, сообщает NewsFlare со ссылкой на очевидца.
Во время полёта на борту самолёта KLM вспыхнул пожар в отсеке для ручной клади — возгорание, как выяснилось, вызвал внешний аккумулятор для зарядки телефона. Бразильская журналистка Симона Малаголи, ставшая свидетельницей происшествия, видела задымлённый салон и пассажиров, задыхающихся от дыма; по её словам, это был «один из самых напряжённых полётов» в её жизни.
По имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее уже сообщалось о похожем случае: над Австралией на борту другого самолёта вспыхнуло возгорание из‑за предмета в сумке пассажира.
