Неадекватная петербурженка грозилась натравить пса на мальчиков на детской площадке
Неадекватная женщина грозилась натравить своего огромного пса без намордника на мальчиков, которые припарковали свои велосипеды на детской площадке в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Агрессивный налёт женщины с крупной собакой на детей произошёл на игровой площадке в Приморском районе. Местную жительницу возмутило, что мальчики заехали на велосипедах туда, где обычно гуляют малыши.
Сначала она пыталась объяснить им своё недовольство, однако потом перешла к рукоприкладству. Дама начала толкать одного из парней, выхватывать его велосипед, а потом и вовсе начала угрожать мальчикам, что натравит на них своего пса. Перед этим она сняла с питомца намордник.
К счастью, мимо проходил мужчина, который успокоил женщину и спас парней. Позже они рассказали, что припарковались, чтобы надеть кофты из-за внезапно поднявшегося ветра. Мама одного из пострадавших намерена подавать заявление в полицию.
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