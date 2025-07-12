Неадекватная петербурженка грозилась натравить пса на мальчиков на детской площадке

12 июля 2025, 12:25

В Петербурге неадекватная женщина грозилась натравить пса на мальчиков

Фото: iStock/Docinets Vasil

Неадекватная женщина грозилась натравить своего огромного пса без намордника на мальчиков, которые припарковали свои велосипеды на детской площадке в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.