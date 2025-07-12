Житель Саратовской области призывал расправиться с дальнобойщиками, но был замечен полицией

На жителя Саратовской области возбудили дело о публичных призывах к экстремизму
Фото: iStock/Urupong

Уголовное дело за публичные призывы к экстремизму возбудили в отношении жителя Саратовской области. Мужчина требовал расправиться с дальнобойщиками, пишет Telegram-канал Baza.



52-летний Дмитрий из Балаково всегда недолюбливал дальнобойщиков. Однако несколько лет назад его гнев в их адрес разросся настолько, что держать его в себе стало невыносимо. Тогда мужчина заявил о себе в соцсетях.

В период с декабря 2023 по февраль 2024 года во ВКонтакте он оставлял негативные комментарии под постами в тематических группах, посвящённых дальнобою. Помимо различных оскорблений водителей грузовиков, Дмитрий начал призывать уничтожать, жечь и стрелять в них.

В какой-то момент негативные комментарии с угрозами попались на глаза полицейским, которые отправили сообщения на лингвистическую экспертизу, подтвердившую разжигание ненависти.

8 июля этого года в отношении Дмитрия было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Анастасия Чинкова

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