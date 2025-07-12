Житель Саратовской области призывал расправиться с дальнобойщиками, но был замечен полицией

12 июля 2025, 11:02

На жителя Саратовской области возбудили дело о публичных призывах к экстремизму

Фото: iStock/Urupong

Уголовное дело за публичные призывы к экстремизму возбудили в отношении жителя Саратовской области. Мужчина требовал расправиться с дальнобойщиками, пишет Telegram-канал Baza.