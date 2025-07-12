Житель Саратовской области призывал расправиться с дальнобойщиками, но был замечен полицией
Уголовное дело за публичные призывы к экстремизму возбудили в отношении жителя Саратовской области. Мужчина требовал расправиться с дальнобойщиками, пишет Telegram-канал Baza.
52-летний Дмитрий из Балаково всегда недолюбливал дальнобойщиков. Однако несколько лет назад его гнев в их адрес разросся настолько, что держать его в себе стало невыносимо. Тогда мужчина заявил о себе в соцсетях.
В период с декабря 2023 по февраль 2024 года во ВКонтакте он оставлял негативные комментарии под постами в тематических группах, посвящённых дальнобою. Помимо различных оскорблений водителей грузовиков, Дмитрий начал призывать уничтожать, жечь и стрелять в них.
В какой-то момент негативные комментарии с угрозами попались на глаза полицейским, которые отправили сообщения на лингвистическую экспертизу, подтвердившую разжигание ненависти.
8 июля этого года в отношении Дмитрия было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
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