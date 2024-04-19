Россияне избили мальчика с эпилепсией и бездомную собаку, защищая куриц

Фото: istock / Andranik Hakobyan
В Калужской области двое мужчин избили девятилетнего мальчика с эпилепсией и бездомного пса, который гулял около него. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным канала, жителям села Ворсино Боровского района показалось, что соседский ребенок натравил собаку на их куриц, после чего они решили жестоко наказать обоих. Сам мальчик уверяет, что наоборот пытался прогнать дворнягу с чужого двора.
Во время прогулки к ребенку пристал зверь: пёс ласковый, знает все село и дружит с детьми. Компанию заметили хозяева дома: пожилой отец и его 44-летний сын. Мужчины выбежали из дома, жестоко избили мальчика черенком от лопаты, и ударили несколько раз ногами по животу. Собаку изверги поерзали ножом.
Преступники отпустили ребёнка, только когда тот согласился на требование принести им 10 куриц.
Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Сейчас школьник плохо себя чувствует, его постоянно тошнит. Помимо прочего, ребёнок страдает от эпилепсии.
Как рассказала мать пострадавшего, по факту избиения возбудили уголовное дело, нападавших допросили и отпустили.
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Во время прогулки к ребенку пристал зверь: пёс ласковый, знает все село и дружит с детьми. Компанию заметили хозяева дома: пожилой отец и его 44-летний сын. Мужчины выбежали из дома, жестоко избили мальчика черенком от лопаты, и ударили несколько раз ногами по животу. Собаку изверги поерзали ножом.
Преступники отпустили ребёнка, только когда тот согласился на требование принести им 10 куриц.
Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Сейчас школьник плохо себя чувствует, его постоянно тошнит. Помимо прочего, ребёнок страдает от эпилепсии.
Как рассказала мать пострадавшего, по факту избиения возбудили уголовное дело, нападавших допросили и отпустили.
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Алина Юрчак