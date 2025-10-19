Неадекватный многодетный отец держит в страхе семью и соседей под Екатеринбургом
В Свердловской области многодетный отец держит в страхе собственную семью и весь дом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина, воспитывающий троих детей вместе с женой Светланой, часто устраивает в квартире алкогольные вечеринки и скандалы, мешающие спокойной жизни соседей.
Семья живёт на детские пособия – четверо детей Светланы от предыдущего брака и трое общих с Игорем. В трудные моменты супруги закладывают вещи в ломбард, чтобы заработать деньги.
Недавно в Сеть попало видео, где Игорь в состоянии ярости размахивает ножом на глазах у детей и угрожает зарезать жену. Причиной вспышки гнева стала ревность к бывшему мужу Светланы. После конфликта супруги помирились и потребовали удалить ролик из интернета.
Однако прокуратура, обнаружившая видео в ходе мониторинга, уже начала проверку ситуации. Соседи опасаются за безопасность детей и требуют вмешательства властей.
