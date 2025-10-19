Российский подросток попрыгал на батуте и оказался в реанимации

19 октября 2025, 19:17

В Уфе батут провалился под подростками

Фото: iStock/Adam Bartosik

В Уфе батут на детской площадке провалился под подростками. Один из пострадавших, 14-летний подросток, получил серьёзные травмы, сообщает Telegram-канал SHOT.