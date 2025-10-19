Российский подросток попрыгал на батуте и оказался в реанимации
В Уфе батут на детской площадке провалился под подростками. Один из пострадавших, 14-летний подросток, получил серьёзные травмы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам матери Владислава, парень гулял с друзьями и решил попрыгать на батуте, установленном на площадке. В какой-то момент конструкция просела под его весом, и мальчик провалился внутрь. В результате падения он получил сотрясение мозга, закрытый перелом двух костей голени, множественные ссадины и синяки.
Подростку уже провели операцию, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.
Мать мальчика утверждает, что после ЧП батут с площадки бесследно исчез. Женщина обратилась в полицию с заявлением и требует провести проверку в отношении местной администрации, допустившей установку небезопасной конструкции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
