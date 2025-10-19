В Петербурге арестовали бросившую младенца у мусорки мать
В Петербурге арестовали мать, бросившую младенца у мусорки. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
Суд отправил под стражу 35-летнюю Яну Шпаковскую, обвиняемую в покушении на убийство собственного новорождённого ребёнка. Женщина останется в СИЗО как минимум до 15 декабря.
Инцидент произошёл утром 17 октября на Московском проспекте. По версии следствия, Шпаковская оставила малолетнюю дочь в коляске возле мусорных контейнеров и ушла. Ребёнка вовремя обнаружил прохожий. Сейчас девочка находится в Доме ребёнка, её жизни ничего не угрожает.
Мать задержали на следующий день. В суде женщина заявила, что не собиралась убивать ребёнка и не желала ему зла, а на такой поступок её подтолкнули «тяжёлые жизненные обстоятельства». Тем не менее суд принял решение об аресте.
Расследование продолжается.
