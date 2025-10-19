Страшная авария унесла жизнь трехлетнего ребенка
В ДТП под Курском погиб трехлетний ребенок, еще трое детей и один взрослый пострадали. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Смертельная авария произошла на 10-м километре трассы Курск — Брежнево — Разиньково. Предварительно, 30-летняя женщина-водитель Chevrolet Niva потеряла контроль над управлением, в результате чего иномарка съехала в кювет и перевернулась.
Сейчас все пострадавшие, включая трех мальчиков 5 и 7 лет, находятся в больнице под наблюдением врачей. Информация об их состоянии не приводится.
По факту происшествия проводится проверка. Полицейские выясняют точные причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Ижевске пьяный водитель без прав сбил пять человек, в том числе троих детей, на пешеходном переходе.
Читайте также: