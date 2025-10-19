Страшная авария унесла жизнь трехлетнего ребенка

19 октября 2025, 18:55

Трехлетний ребенок погиб в ДТП с перевернувшейся иномаркой под Курском

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В ДТП под Курском погиб трехлетний ребенок, еще трое детей и один взрослый пострадали. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.