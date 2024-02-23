Пассажир самолета попытался убить попутчика оружием из шариковых ручек

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Пассажир самолета авиакомпании Alaska Airlines совершил нападение на попутчика. При этом он использовал самодельное оружие из шариковых ручек. Об инциденте сообщает издание Daily Mail.
Фигурант 24 января на рейсе из Сиэтла в Лас-Вегас. Хулио Альварес Лопес вел себя подозрительно на протяжении всего полета. В какой-то момент он направился в туалет, провел там продолжительное время, после чего вышел и направился обратно к своему месту. В этот момент он набросился на соседнего пассажира.
Злоумышленник избил его до крови двумя ручками, скрепленными резинкой. Также, он стал угрожать его жене и сыну.
Экипажу и участникам рейса удалось задержать нападающего до посадки. В Лас-Вегасе его арестовали правоохранители. На допросе Лопес пояснил полиции, он пытался убить незнакомца, так как думал, что его преследует мафия.
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Дана Игумнова