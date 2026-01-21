Достижения.рф

Неадекватный россиянин с ножницами напал на покупательницу в магазине

В Ярославле задержали мужчину, напавшего с ножницами на женщину в магазине
Фото: iStock/globalmoments

В Ярославле задержали мужчину, напавшего с ножницами на женщину в магазине. Об этом сообщило УМВД по Ярославской области.



В магазин пришёл мужчина, который вёл себя агрессивно. Он лёг на пол, кричал и скидывал товары с полок. Затем он схватил ножницы с кассового прилавка и приставил их к шее 60-летней женщины, находившейся в магазине. Пострадавшая попыталась вырваться, но получила ранения головы и кисти.

Очевидцы инцидента смогли нейтрализовать преступника и передали его подоспевшим полицейским. После этого его доставили в отдел.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

