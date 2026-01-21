Неадекватный россиянин с ножницами напал на покупательницу в магазине

21 января 2026, 15:47

В Ярославле задержали мужчину, напавшего с ножницами на женщину в магазине

Фото: iStock/globalmoments

В Ярославле задержали мужчину, напавшего с ножницами на женщину в магазине. Об этом сообщило УМВД по Ярославской области.