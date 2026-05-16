В Абхазии трех человек подозревают в похищении граждан Турции

16 мая 2026, 22:31

Трех человек задержали в Абхазии по делу о похищении граждан Турции

Фото: istockphoto/Rawf8

В Гудаутском районе Абхазии 11 мая вооружённые люди похитили трёх граждан Турции — Бурхана Сояка, Байрама Абдуллаха и Токоглу Тайфуна. Злоумышленники применили насилие, опасное для жизни и здоровья, и потребовали за освобождение заложников пять миллионов долларов, сообщила прокуратура республики.





В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников Службы госбезопасности и МВД республики задержали троих подозреваемых. Среди них Тарык Ашуба, Александр Еремен и Гекхан Челикджан. 14 мая местонахождение похищенных установили, их освободили и доставили в здание СГБ.



На следующий день следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело по ст. 119 (похищение человека) и ст. 217 (незаконный оборот оружия). Ведётся розыск других возможных соучастников преступления.



