В Абхазии трех человек подозревают в похищении граждан Турции
В Гудаутском районе Абхазии 11 мая вооружённые люди похитили трёх граждан Турции — Бурхана Сояка, Байрама Абдуллаха и Токоглу Тайфуна. Злоумышленники применили насилие, опасное для жизни и здоровья, и потребовали за освобождение заложников пять миллионов долларов, сообщила прокуратура республики.
В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников Службы госбезопасности и МВД республики задержали троих подозреваемых. Среди них Тарык Ашуба, Александр Еремен и Гекхан Челикджан. 14 мая местонахождение похищенных установили, их освободили и доставили в здание СГБ.
На следующий день следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело по ст. 119 (похищение человека) и ст. 217 (незаконный оборот оружия). Ведётся розыск других возможных соучастников преступления.
